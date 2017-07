No, me sucedió algo durante el proceso de adaptación. Cuando llevaba unas tres semanas con esta dieta noté un fuerte sabor a sangre en mi garganta y de repente comencé a sufrir antojos de ese sabor. La carne cocinada ya no me atrae para nada. Sabe a quemada. Lo mismo me pasa con las hierbas y especias, solía sazonar la carne con ellas, pero ya no me gusta el sabor que dan a la comida.