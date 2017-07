Mis abuelos estuvieron juntos más de cuarenta años, hasta que murió mi abuelo. Hablando con mi abuela, me dijo: "El secreto de una relación duradera es no dejarla nunca". Pero en aquella época, los matrimonios no se mantenían solo por amor, sino por circunstancias económicas y sociales.

Claro, pero no eran solo esas circunstancias. Creo que también hacían un mayor esfuerzo por permanecer juntos y cuidar uno del otro. Hoy es más fácil sustituir las cosas que repararlas: el portátil, el móvil, la lavadora, el novio… Mi consejo sería: no te embarques en una relación porque quieres vivir una experiencia emocional distinta. Y rompe con el menor número de personas posible.