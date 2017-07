¿En qué te fijas para dar un like?

Aunque en cuanto al físico algunos rasgos me llaman más la atención que otros, para que me interese de verdad la inteligencia para mí es crucial. No tengo un prototipo, pero sí me gusta que tengan sentido del humor y una opinión forjada sobre temas para poder hablar.

¿Qué es lo que odias que un chico te diga para abrir una conversación?

Me molestan mucho los chicos que me dicen: “Hola, eres súper bonita, conozcámonos” y ponen un emoji de pervertido. Esas cosas son súper desagradables.

¿Cómo es el tipo con el que nunca quedarías?

El típico que ha quedado con media universidad, que tiene menos personalidad que un aguacate.

India, 18 años

VICE: ¿En función de qué le das like a un chico?

India: Cuando doy like es porque me meto en el perfil de una persona y en su biografía o descripción, aparte de escribir correctamente (que es un plus), pone cosas que me llaman la atención o algún interés como la música u otra cosa, con la que tenga algo en común. Super like es cuando veo algo así también pero tiene algo que los demás no tienen y necesito hablar con urgencia con esa persona.

También ayuda para que dé el like una buena foto puesta; no me refiero a darle like de primeras por ser atractiva la persona, sino porque la foto tiene calidad o se nota que es buena gente.

¿Qué tienen en común los chicos que descartas?

Si bien no tienen nada puesto en la descripción, o si tienen algo puesto, está mal escrito o solo van a lo que van (a buscar chicas), pues los descarto. Sí, Tinder es para enganchar, pero parece que creen que las chicas que estamos ahí somos fáciles cuando nos habla alguien.

¿Qué buscas exactamente en Tinder?

Personas con las que hablar y pasar un rato conversando, hacer amigos o ya si eso, lo que surja.

¿Te has encontrado con algún chasco?

Sí, personas que solo te han dicho “hola” y un “qué tal”, y ya te dicen que están calientes y que los ayudes. Me han hecho sentirme un objeto, porque no has hablado nada y ya te lo piden.

¿Cómo te gustan los chicos, así en general?

El atractivo no lo es todo: importa más si son buena gente, educados, pero también con un buen humor, que no sean muy serios, con gustos en común conmigo, como series películas o música, y si tienen mascotas también es un plus, porque yo tengo y es muy importante en mi vida

¿Cómo lo notas eso en Tinder? ¿Tienes algún truco o preguntas algo en especial para saberlo?

Yo intento evitar a aquellos que solo tienen fotos de su cuerpo o así muy guapetones, y miro fotos más normalitas; me fijo en las camisetas y así descubres qué les gusta y si es lo que buscas. O si tienen posters en la habitación, etc.

El truco más o menos es tener una descripción original y a veces graciosa, para que llame la atención y le des like. Luego puede ocurrir que no sea como pensabas, pero eso lo compruebas al hablar con él.

Alicia, 26 años

VICE: ¿Cada cuándo utilizas el Tinder para conocer chicos?

Alicia: Lo utilizo con mucha frecuencia. A diario.

¿Quién es digno de merecer un like tuyo?

Depende de muchos factores, me tiene que atraer físicamente y en su biografía o sus likes tiene que haber algo que me llame la atención. Que parezca normal también influye. Incluso si conozco a alguien le suelo dar like para saber quién podría estar interesado en mí, aunque no tenga interés.

¿Comentas con tus amigas los perfiles que podrían ser interesantes para ti?

Si, claro, incluso llegamos a abrirlo todas a la vez a ver lo que le sale a cada una y ponemos like con mala leche a algún chico que no es interesante, para molestar.

¿Cómo es para ti el perfil menos interesante de alguien en Tinder?

Pues groseros, heavys y frikis de más, gente que va de cool y sube sus fotos en plan supermodelo y se nota el retoque demasiado. Si tienen fotos de su coche, con bebés y con cachorros o no se les ve la cara, tampoco interesan.

¿Por qué crees que las apps como esta son útiles para mujeres como tú?

Son fáciles de usar y rápidas, no hay que perder el tiempo en salir de casa para conocer gente: con cinco minutos al día puedes descubrir a un hombre interesante y con la cantidad de estrés y rapidez que se le exige a día de hoy a todo es muy cómodo.

¿En función de qué decides si quedarás con él o no?

En función de si tiene una conversación interesante por el chat, si parece que no es un desequilibrado y si tenemos intereses comunes.

Cuando hablas con ellos un rato y ves que es lo que buscas, ¿qué haces?

Intento mantener la conversación, si siguen siendo interesantes después de un rato largo intento conseguir su teléfono y hablar unos días y si sigue cumpliendo los requisitos ya quedo con ellos.

Publicado originalmente en VICE.com.