"No me he llevado bien con mi madre desde que era pequeña. Sabía que prefería a mi hermana antes que a mí. Ella decía que no, pero yo sabía que mentía. Siempre hablaban entre ellas, y cuando mi madre y yo discutíamos, Katie se ponía de su parte… Lucas odia verme disgustada, y por eso tampoco le caían bien ni mi madre ni mi hermana. Me deshice de la razón principal por la que me sentía deprimida: mi madre. Fue un alivio", confesó Kim a los detectives.