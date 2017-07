En su próximo libro, Last Don Standing: The Secret Life of Mob Boss Ralph Natale, el veterano reportero de crímenes Larry McShane y el productor Dan Pearson narran la historia de Natale a partir del relato del propio gánster. En sus páginas se aporta también más información sobre el asesinato de Bugsy Siegel, los últimos días de Jimmy Hoffa y los combates de boxeo entre Sonny Liston y Muhammad Ali de los que el FBI sospechaba que estaban amañados. Con el testimonio directo de Natale, el capo criminal convertido en soplón, Last Don es un retrato de la mafia en su apogeo, de una época en la que todo era posible para un criminal con ambiciones si conocía a las personas adecuadas.