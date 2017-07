VICE: ¿Cómo comenzaste a hacer porno?

Karla Carrillo: Siempre fui muy adelantada. Cuando tenía 19 años ya estaba posicionada en el mundo de escorts transexuales como una de las mejores en México. Comencé a hacer porno por la invitación de Ana Mancini, una estrella porno argentina muy famosa. Al principio no me pareció agradable y me alejé por dos años; no lo vi como prioridad. Después volví a recibir la invitación, me convencieron, y ahora quiero más y más de esto.