En el hotel donde me alojaba eran polleros. "Nos falta un guía, ¿quieres hacer un viaje tú solo? No tendrás que volver a pagar hospedaje ni comida, y aquí te puedes quedar a vivir", me dijo uno de los que dirigía el hotel, y acepté. Él vivía en la colonia Castillo, pegado a la frontera. Me presentó al que tenía que cruzar; como ya lo había acompañado varias veces, ya me sabía el camino. Estuvimos los tres estirados en el maletero de un coche esperando a que la patrulla fronteriza se moviera. En cuanto se movió, cruzamos. Caminamos unas horas hasta la parada del trolley (tren ligero) de San Ysidro. "Voy a llamar desde el teléfono público para que me traigan el dinero", me dijo. Pero el hijo de su puta madre corrió y corrió, y no me pagó. ¡Mierda!, volví a pie muy triste por donde entré, ni siquiera salí por la frontera. Era nuevo, me acobardé y me jodieron. Eso fue en 1993, hasta la fecha sigo en esto. Así fue como empecé.