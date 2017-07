¿No crees que el hecho de considerar la búsqueda de amor como una especie de proyecto también tiene un enfoque centrado en el rendimiento?

No es lo que yo hice. No me dediqué a abrirme una cuenta en todas las plataformas de citas que encontré y a ponerme a buscar el amor verdadero, sino que empecé a viajar para ver qué ocurre cuando tienes más tiempo libre y menos preocupaciones. Mis amigos me presentaban a chicos y yo tenía tiempo para conocerlos. La verdad es que solo usé Tinder en Nueva York y Hamburgo. Si no hubiera sido por Tinder, no habría conocido a nadie en Hamburgo.