"Me dijo, 'mamá, me están pidiendo esa cantidad, porque si no, nos secuestran adentro, no nos dan comida. Ya no quiero vivir mamá' (…) Eso fue después de que se lo llevaron detenido, y no saber de él por tres días, hasta que me avisaron que estaba en Topo Chico. Lo encontré todo golpeado, amoratado de todo el cuerpo", recuerda Estela en una entrevista a VICE News.