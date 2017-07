¿Entonces se volvió un fetiche?

Creo que desarrollé una reacción subconsciente para superar las inseguridades y ese tipo de cosas. En parte, es gracias a que los hombres quieren que sus penes reciban cumplidos y si tienes un pene pequeño, es imposible creerle a alguien que te dice que tienes un pene enorme. Por eso, lo segundo mejor es ser pequeño. Una vez anduve con una dominatriz y me gustaba mucho que me amarrara y me ridiculizara diciéndome "pito chico" o "gusano inútil". Es una combinación muy emocionante. Hasta dejaba que me diera con un strap-on para demostrar que ella podía ser más hombre que yo y tener un pene más grande que yo.