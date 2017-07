Seguimos yendo poco a clase, saliendo a Zombie con las mismas sudaderas de tactel y fumando los mismos porros. Hasta que, un año después, Chico creyó estar en un videojuego y encontró el sentido del mundo en un videoclip de The Flaming Lips. Me llamó de madrugada y me preguntó que dónde estaba. Le respondí que en casa y me dijo, "¿en qué casa, en la Casa Blanca?" Se coló en un portal porque la última pantalla de su juego era subir hasta el ático, donde una chimenea echaba humo. Allí estaríamos sus amigos y yo, fumando, y tenía que llegar hasta nosotros. Alguien llamó a la ambulancia y cuando llegó, Chico les dijo a los enfermeros "Game Over". Volvieron a ingresarlo, a quitarle los cordones a sus zapatillas, pero esta vez le diagnosticaron trastorno bipolar. Y, en lugar de volver a Madrid tras el ingreso, se quedó en la Costa Brava y se encerró en su habitación durante meses. En una de mis visitas me dio la definición clínica perfecta de la depresión, la que no sale en los manuales: "sé que me pasa algo porque ni escucho música ni me hago pajas".