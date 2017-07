¿Era la primera cita?

Era la segunda. Básicamente, después de años esperando "al indicado" para mi primera vez, me di por vencido y bajé el listón. Decidí quedar por Grindr y follarme al primer tío que mostrara interés en mí. En ese momento, era lo suficiente joven y estúpido para creer que entregarle mi virginidad significaba que valía la pena verle otra vez. Por desgracia, a diferencia de nuestra primera cita —que implicó poco contacto visual y pocas palabras— decidió hablar sobre su trabajo de banquero de inversiones con todo lujo de detalles. La mención constante de frases como "mercados de valores" y "me voy de viaje de negocios a Dubái" me hizo sentir como si las paredes del bar en el que estábamos me oprimieran cada vez más. Corrí al baño de hombres y me siguió. De alguna manera logré escapar y salí a toda prisa del bar.