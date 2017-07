Aunque de niño fui a una escuela católica privada y sigo siendo miembro de la Iglesia católica (es como lo de ser miembro de Amazon Prime: hace meses que olvido darme de baja), no soy practicante y no he vuelto a una iglesia en cinco años. Supongo que se debe a que, por dentro, estoy convencido de que arderé en llamas si vuelvo a poner un pie en la casa de Dios.

No soy una persona religiosa, ni de lejos. Mientras otros rezan en Navidad y van a la iglesia, yo como y bebo con mi familia hasta las tantas de la madrugada. La única vez que puedo sentir impulsos espirituales es al final de las vacaciones, cuando me pongo a rezar a Dios con la esperanza de que las comilonas de las fiestas no afecten demasiado a mi figura.