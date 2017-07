¿Y eso no es así?

No. Al convertir una profunda preocupación de la modernidad en un simple problema tecnológico, ellos te pueden vender una solución técnica: simplemente apaga tus dispositivos, desconéctate y respira hondo la realidad y la autenticidad del momento. Desafortunadamente para ellos, el mundo siempre está aumentado por la tecnología y la información. No hay eso que llamamos offline, y la naturaleza jamás fue natural.