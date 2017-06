Lo que nos lleva de vuelta al café. Seguramente todavía no has intimado mucho con la cafetería de debajo de tu casa, con lo cual tampoco te ha dado tiempo a generar ningún recuerdo maravilloso del local. Pero para los días lluviosos es un lugar cálido, y en verano una explosión de aire acondicionado. Es donde te has reunido con amigos millones de veces, y es a donde te vas cuando no soportas a tu jefe. Y aunque antes odiaras el café, ahora vas con frecuencia, y le sonríes al camarero mientras dices: "Lo de siempre, por favor".