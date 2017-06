Peter asegura que el hecho de haber dejado su trabajo de maquinista y dedicarse a la terapia psicológica no tiene que ver con los accidentes que ha presenciado en los trenes. "Empecé a trabajar como maquinista por razones económicas y porque me aportaba una sensación de libertad. Era fascinante", dijo. "Pero hacía muchas horas; no era un trabajo muy compatible con la familia. Además, siempre he querido ser terapeuta porque me gusta ayudar a la gente. Sigo pensando en las personas que murieron en las vías, pero no me siento culpable. No hice nada malo; solo hacía mi trabajo".