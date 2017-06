Pensaba: "De verdad me gustaría conocer a alguien", y luego veía a hombres sin dientes, con el cabello desaliñado, con sobrepeso y que apestaban a tabaco, y me dije, mejor me quedo con el gato. Me hace feliz compartir la cama con el gato. Él me hará más feliz que nadie.



Cuéntanos las nueve propuestas.

Bueno, dije que sí a tres, pero sólo me casé con tu padre. Y la primera persona, en realidad, no me propuso matrimonio. Me dijo que su madre le había dicho que me propusiera matrimonio… 30 años después, después de la muerte de su madre, resultó ser gay. Éramos buenos amigos, pero ahí se acabó. A veces nos besábamos en la iglesia.