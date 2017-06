"Me intenté suicidar dos veces. Tenía 17 años, y me acababa de dejar mi novio. Exploté cuando vi que dos días después de dejarme se estaba enrollando con otra. Luego me enteré de que la relación con 'la otra' tenía más de dos días de largo. Salí corriendo sin ninguna dirección en concreto. Sólo sabía que quería morir. Cogí una botella de Xibeca del suelo, la rompí en mil pedazos y me empecé a cortar con uno de los trozos. Me hice un corte bastante profundo y me empecé a marear. Un amigo en común se dio cuenta de lo que estaba pasando y llamó a mi ex. Con mi chantaje conseguí que me acompañase al ambulatorio. Allí me curaron la herida y me derivaron al psicólogo. La segunda vez fue unos meses después. Recaí en mi depresión. No encontraba un lugar para mí. Mi vida no significaba nada. Creo que en verdad nunca he querido morir. Simplemente llamar la atención de los demás. Se me pasó por la cabeza tirarme a las vías del tren, pero era demasiado asqueroso, y me asustaba la idea de quedar triturada en mil pedazos. Una vez vi como un chico se tiraba. Esta imagen se me quedó marcada".