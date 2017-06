Es lo que intento explicarles a mis amigos. Muchas veces me piden consejo para vestirse o me preguntan qué combinaría bien con tales pantalones o si quedaría bien llevar sombrero con determinada chaqueta. Yo les ayudo encantado, y cuando me piden ropa, no tengo ningún problema en prestársela, siempre y cuando me la devuelvan. Cuido mucho mi ropa y no puedo permitirme perderla. Diría que esa es la cuarta regla para ir a la moda: ama y cuida tu ropa, porque si no vas a tener que estar comprándote siempre prendas nuevas.