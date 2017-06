El escenario: Después de barajar varios diseños de tatuajes, dudas de si hacerte uno al ver los elevados precios de los estudios (¿280 euros por hora por un tatuaje de JonBoy en Nueva York? ¡Eso duele!). Ya te has hecho perforaciones caseras en las orejas, y ahora estás planteándote hacerte un tatuaje tú solo desde la comodidad de tu viejo sillón. ¿Quién mejor que tú para perforarte la piel con una aguja entintada, en vez de un artista con prejuicios? Tienes la edad suficiente para hacértelo en un estudio, pero prefieres un ambiente casero. Además, no tienes heridas abiertas ni abrasiones en la piel, así que el tatuaje no debería ser un problema. ¿Es seguro acercarte a la piel esa aguja esterilizada con el fogón de la cocina? ¿O los riesgos de hacerlo en un ambiente no regulado son demasiados?