"Creo que los clientes se encaprichan de un determinado tipo de chica según sus gustos", respondió. "Lo único que yo hago que quizá otras no es el sexo anal. No siempre me gusta la forma en que me hablan algunos clientes, pero tampoco me molesta tanto como antes. Te hacen sentirte sucia, aunque he aprendido a ignorar a esas personas y a seguir adelante. A veces me siento mal conmigo misma por lo que hago, pero enseguida recuerdo que esto es lo que me da la libertad económica necesaria para trabajar en mis creaciones y me permite tener horarios flexibles y controlar mi vida".