Las causas que favorecen la aparición de estas dolencias podría hallarse en otros factores, como el índice de masa corporal o el perímetro de la cintura. Tampoco hay que olvidar que hay personas con problemas de salud como presión arterial alta o diabetes que se pasan a las bebidas light porque creen que son más saludables; en esos casos, serían sus afecciones ya existentes, y no los refrescos light, las responsables de que el riesgo de infarto sea mayor, según afirma Melina Jampolis, médica especializada en nutrición y autora de The Doctor on Demand Diet, quien no participó en el estudio, en el que tampoco se sometieron a control factores como el IMC, la diabetes o la hipertensión.