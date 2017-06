Sin embargo, es diferente que te rompan el corazón en un instante a que se te consuma poco a poco, como a menudo ocurre a partir de los veinte años hasta el día que mueras. No es el tipo de desamor que experimentas en el instituto; es un tipo particular de desamor de adultos, el que llega cuando las ardientes llamas del principio del romance se han consumido y han pasado de carbón a ceniza; cuando vuestras vidas se rozan la una con la otra y los bordes entre los dos se suavizan del contacto; hasta que te conviertes en un mueble en la vida del otro, no en una fuente de felicidad. Incluso ahora, mientras lees esto, puede que estés pensando, "No, no lo he hecho, a mí no me pasa"; en ese caso eres una de esas cristianas que se prometen, con el anillo y todo, y acaban casadas para siempre con el primer chico al que besaron en primaria, o bien es que está ahí fuera esperándote.