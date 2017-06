No sé, me resulta evidente que meterse un caldo de avestruz ardiendo no es la mejor opción para superar el calor. Aunque siempre dicen eso de mantener la temperatura corporal más elevada que la temperatura ambiente o no sé cómo iba la cosa exactamente. Ya sabéis, todo eso del té y Marruecos; todo eso del picante de los mexicanos. ¿Sabéis? ¿Alguien en la sala sabe de lo que estoy hablando? En fin, da igual. Comed hielo durante todo el día y veréis como las cosas irán mejor. Te quedas un poco delgado hacia finales del verano pero no pasa nada, al fin y al cabo la gente quiere estar delgada porque a la sociedad le cuesta tolerar los cuerpos rechonchos. No hay mal que por bien no venga.