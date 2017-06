Me acerco hasta la zona de caravanas, a las afueras. Paso entre ropa tendida y gente con barbacoas hasta que un hombre me para y me pregunta qué hago. Le cuento que soy periodista y me conduce entre el laberinto de vehículos hasta una mesa donde un señor de pelo blanco tiene un dedo metido en una taza de café. Es Ricao Bissiere, un cantante de rumba que tiene un restaurante en Saintes-Maries donde actúa cada noche. Me indica que me siente y me dice que se ha pillado el dedo con la puerta de su caravana y por eso lo tiene metido en un líquido que no adivino que es. Mala suerte, esta noche no podrá tocar, pero sí cantar. "Venimos cada año, normalmente sobre el 10 de mayo y nos vamos el 25 o el 26, aunque hay otros que vienen solo hoy. Hay familia que hace tiempo que no vemos y tenemos la suerte de reunirnos aquí y estar todos juntos", explica en un catalán salpicado de palabras francesas. Ricao se considera, como muchos otros, un gitano español, aunque ha nacido en Francia, pero sus abuelos eran de Cataluña y no olvida sus raíces. Me señala una caravana y me dice que vaya allí, que están su nieto, Zidane, y Lola, la mujer de su nieto, esperando a que la comida esté lista.