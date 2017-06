"Los skoptsy o castrati llegaron a Rumanía cerca del año 1820. Entre ellos se llaman palomas blancas para parecer inocentes, que también es la razón por la que viven en una especie de comunidad con hombres y mujeres que se llaman "hermanos" y "hermanas" entre ellos. La característica que define su vida es la abstinencia sexual mediante la castración de los hombres y las mujeres. Confiesan que Cristo asumió el aspecto de un muscal llamado Selivanov, fundador de la religión skoptsy, y confían en que retornará a la Tierra para salvar el mundo". (Anghel Constantinescu, Monograph of the Holy Bishopric of the Lower Danube, 2014)