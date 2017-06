¿En realidad no agradeces muchas veces estar en silencio, no enterarte de todo, con las cosas que te ahorrarías?

Es la típica pregunta que me hacen los oyentes cuando me cogen confianza. El silencio me gusta a veces y otras no. Yo echo más de menos perderme información de todo lo que pasa. Es que soy muy curiosa, me gusta preguntar, mantenerme activa y conectada con el mundo permanentemente. El silencio no me cansa, pero perderme algo me mata.