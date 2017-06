Si una terapeuta sexual excéntrica me pidiera que me sentara y que dibujara mi vida sexual hasta el momento, parecería los dibujos de la infancia de un asesino en serie. Habría algo de sangre roja por todas las relaciones que han conseguido alcanzar la línea del año, garabatos hechos en pluma por la gente con la que he cogido hasta que dejaron de hablarme y una violenta salpicadura de pintura por los encuentros de una noche con amigos, colegas y gente que he conocido en las colas del baño. Por último, le echaría líquido inflamable a todo y le prendería fuego.