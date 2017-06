"Basándonos en esta dieta sabemos que por lo menos recibía suficientes nutrientes", dicen los chicos de Volteface. "No sufría del mismo problema que David Bowie de la falta de variedad en términos de comida. Pero consumía muchísimas drogas. Simplemente el hecho de meterse ácido todos los días. Si consumes psicodélicos por lo general hay un momento en que ya no te hacen tanto efecto. Después de meterse tanto, ya no iba a tener alucinaciones, de la misma forma que alguien que lo hace esporádicamente. Pero puede seguir duplicando su dosis. No hay sobredosis con el LSD, por lo que sólo puedes seguir tomando más y más. Puedes generar una tolerancia a las drogas, él claramente tenía una resistencia ya que consumía muchísimo. Probablemente consumía tanto porque si no lo hacía podría darle el síndrome de abstinencia o experimentar algún tipo de efectos secundarios.