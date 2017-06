Hace poco, tuve un match por tercera o cuarta vez con un hombre al que había visto una vez y que hizo un comentario sobre mi "nuevo" tatuaje. "Antes no lo tenías", me dijo. Llevaba más de un año con él, pero por lo visto hacía más todavía que no nos veíamos. Esta semana, vi a una chica a la que conocí un domingo por la tarde mientras estaba con amigos en un bar después de mensajearnos brevemente por Bumble. Aquel día no hubo química y no volví a verla hasta la semana pasada, cuando su perfil me apareció en OKCupid, y el de Tinder ayer. También está esa chica a la que intenté dar esquinazo después de tres citas y que luego pilló un berrinche monumental, que hizo público en las redes. Casi me había olvidado de ella hasta que la volví a rechazar por tercera vez en Tinder el otro día.