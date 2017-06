Amanda, escritora autónoma de 33 años, me dijo: "He tenido amigos con los que salía de fiesta y bebía sin parar. Había una amiga en concreto, a la que conocía desde el instituto y con la que me iba de rave hasta las tantas de la madrugada. Cuando cumplí los 30, decidí dejar de beber y drogarme tanto, y a partir de entonces, esta amiga dejó de salir conmigo. Me dio mucha pena. Cada vez que le decía de quedar para cenar o ir juntas a hacernos la manicura, me rechazaba descaradamente porque haber decidido no salir más de fiesta con ella. Y te estoy hablando de una chica con la que tenía una amistad muy íntima, con ella y con su familia. Me sentí herida, pero me sirvió para darme cuenta de que nuestra amistad no era tan fuerte como pensaba".