"Los salvapantallas son como una pintura en movimiento", me dijo Rozendaal a través de Skype, desde Utrech, en los Países bajos. "Es casi como si hubiesen sido hechos para un museo. Son imágenes puramente digitales, entonces están diseñadas para demostrar qué es lo que puede hacer un computador. No exageran, porque tienen parámetros simples. No cuentan historias".