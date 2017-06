Esta noción de que la bebida puede afectar el desarrollo facial del feto no es nueva. "Durante 20 años hemos sabido que la cara [que se asocia al SAF] se presenta como un continuo", contó a STAT Susan Astley, directora de la Red de Diagnóstico y Prevención de Alcoholismo Fetal de Washington. "En mi opinión, realmente no han sido una contribución a la literatura sobre el tema porque han hecho que el lector piense que la mayor parte de la literatura todavía no existe". Además, el estudio solo se aplicó a bebés blancos, así que los resultados no son aplicables a los de otras etnias.