Como escritor, a veces siento vergüenza por algún artículo horrible que escribí hace tiempo. ¿Esta película con el tiempo, te llegó a afectar como artista?

Si te digo la verdad, no he pensado mucho en ello. Mi trabajo siempre es seguir adelante. De hecho, estaba preparado para hacer otro Batman. Incluso me reuní con Nick Cage en el set de Cara a cara porque quería que interpretara al Espantapájaros. Francamente, me estaba quedando sin villanos. En ese momento yo iba por todas partes del mundo haciendo la promoción, porque obviamente no teníamos Skype ni el equipo para hacer entrevistas a distancia y la verdad es que hubo muchas críticas a Batman y Robin. Pero hice mi trabajo. El golpe me llegó cuando estaba en Río, cortando la cinta de inauguración de otra tienda de artículos de Warner Bros y solo pensé… ¿Qué mierda está pasando? Así que me fui de vacaciones a México y llamé a mis jefes y les dije que no podía hacer otro Batman.