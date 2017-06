Nunca lo quise decir, me parecía muy de novela amorosa y siempre le escapé a todo eso. Recuerdo que mi primera novia me lo dijo por mensaje de texto y, como no le respondí, comenzó a llamarme toda preocupada porque pensaba que yo no la amaba. Sí me sentía muy bien con ella pero eso de "amar" me parece algo que se logra más con el tiempo, para que sea real debería ser una relación de años y que ya hayan pasado por muchísimas cosas.