Un nuevo estudio llevado a cabo por el University College of London señala que fumar maría mezclada con tabaco no hace que esta coloque más. Esta revelación tira por tierra ese mito fumeta de que añadir un poco de tabaco potenciaba de alguna forma los efectos del cannabis. Pero no todo son malas noticias, ya que el estudio también ha revelado que esta combinación podría reducir los efectos perjudiciales que el cannabis tiene para la memoria.