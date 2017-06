¿Ocurrió de nuevo?

Me envió un mensaje una semana más tarde y me dijo, "¿Cómo pudiste dejarme en medio de la noche, quiero estar contigo". A pesar de que no debí hacerlo, le di otra oportunidad cerca de dos meses después. Fue más atento, pero para ese punto ya no me gustaba tanto. Lo mandé a volar y regresé con mi ex poco después.