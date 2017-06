¿Cuándo fue la última vez que no pudiste hacer algo por ser testigo de Jehová?

Hay algunos acontecimientos en los que no puedo participar por mis creencias, como las fiestas de Navidad en el trabajo. Pero eso significa que simplemente no voy. Hago todo lo que puedo para vivir mi vida como Dios quiere que lo haga, y no deseo hacer nada que a Él no le parezca bien. No me haría ningún bien. No me siento como si se me prohibieran hacer ciertas cosas, es más bien lo contrario. Porque Dios es mi amigo, para mí es importante no hacer nada que Le hiera. No quiero decepcionarle.