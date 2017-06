Después de las pruebas genéticas para comprobar su seguridad, retiraron la levadura y la añadieron al mosto. Pero resultaba más fácil decir que hacer el salto hacia la infusión de cervezas, según Madden. A pesar de que la levadura contribuye a casi la mitad del sabor de las cervezas, Madden dice que no todas las levaduras sirven para hacer cerveza. La mayoría no funciona. Ya sea que el alcohol que producen las mata en 1 o 2 por ciento de alcohol, o producen sabores demasiado naturales que evocan establos y que la mayoría de los bebedores no quiere.