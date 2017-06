¿Cómo lo diagnosticas?

Llegan muchos pacientes con las partes hinchadas a los que no les hacemos nada. Lo primero es diferenciar quién necesita tratamiento y quién no. Para eso se requiere una prueba de ultrasonidos. Primero hay que ver si hay flujo de sangre en el testículo. Si está torcido, hay que enderezarlo, si no, hay que quitarlo. También hay que revisar si la cápsula está intacta en todas las zonas y si no se ha salido la parénquima testicular. Como está negro, azul e hinchado, tiene un aspecto muy feo por fuera. Pero si hay suficiente flujo sanguíneo y la cápsula está intacta, aunque sea lo mas horrible del mundo, mejor dejarlo como está.