¿Qué querían nuestros papás de nosotros si fuimos criados así? Las caricaturas de Qué historia tan maravillosa, el show lograron generar una consciencia generacional diferenciada, una aceptación de la extrañeza, del cuerpo y la deformidad, una normalización del absurdo —perfecta preparación para esta extraña época—. Fred Seibert y sus amigos nos dibujaron la mente, rompieron a patadas el tabú infantil de la representación televisiva. En esas animaciones no había moraleja, no había salida, no había finales bonitos. Solo personajes esquizofrénicos, situaciones fritas, nihilismo y un derroche de creatividad narrativa.