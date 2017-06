A Raymond, de 39 años, le quedan unos cuantos meses para cumplir su condena de ocho años por participación en un robo armado. También le parece bien la idea de las visitas conyugales, pero le preocupa cuál sería el costo de crear un espacio en el que pudieran reunirse las parejas y de contratar al personal adicional necesario. "No digo que no me apuntara si fuera una opción, por supuesto, pero preferiría invertir ese dinero en mejores camas, colchones, cagaderos que no se atasquen o bocadillos de pollo que tengan pollo de verdad. Yo ya lo veo: un sandwich con un filete de pollo para acompañar esa triste hoja de lechuga y la media rodaja de tomate".