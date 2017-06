"Cuando sé que me va a dar uno, me empiezan a temblar mucho las manos. Siento como si tuviera un bloque de cemento en mi pecho. Me da una sensación muy rara en todo el cuerpo como si todos mis sentidos estuvieran al máximo, y se me empieza a poner roja el área del pecho, y luego respirar es la parte más difícil. Me tengo que acordar de cómo respirar profundo y si no logro concentrarme lo suficiente, empiezo a respirar muy rápido, y antes de que me de cuenta ya estoy histérica. La ultima vez, mis dedos de las manos y los pies me empezaron a hormiguear. Mis músculos se ponen muy tensos y no me puedo mover bien. Se siente como si te paralizaras aunque no lo estés, porque no te puedes mover y sólo es un sentimiento en tu cabeza. Piensas en un millón de cosas y por último en que te vas a morir; es horrible. Te preguntas: '¿por qué me pasa esto a mí?, ¿qué lo estará causando?' Te pasan pensamientos horribles por la cabeza, y se quedan contigo para siempre".