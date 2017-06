El estudio se publicó originalmente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences USA en enero. La profesora de arqueología de CUNY, Kate Pechenkina, comenzó su investigación para analizar de qué manera ciertos alimentos se introdujeron en China. Se centró en el final del período neolítico (aproximadamente 2000 a.C.) y el comienzo de la Edad de Bronce (más o menos por 1700 a.C. ). En una llamada telefónica, describió sus descubrimientos como"muy inesperados". "Esperaba que [todas] las dietas estuvieran basadas en el trigo", explica.