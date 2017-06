No es la primera vez que sucede esto entre los estudiantes que van a entrar a Harvard (el año pasado, los administradores oficialmente amonestaron a los estudiantes en la Clase de 2020 a través de Facebook), pero esta podría ser la primera vez que le niegan a alguien la admisión por culpa de los memes. El Crimson no menciona ningún nombre, probablemente porque a nadie le gustaría ser conocido como el chico que casi entra a Harvard, pero no pudo por racista.