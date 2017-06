Pero al dejar el trabajo no solo te desprendes de buena parte del estrés, sino también de una nómina mensual y de un propósito en la vida. Todo esto también puede generar estrés, el tipo de estrés que le entra a uno cuando empieza a preguntarse cómo demonios va a pagar el alquiler ese mes. Esa fue la conclusión a la que llegó Tess Vigeland tras entrevistar a 80 personas que habían dejado el trabajo para su libro Leap: Leaving a Job With No Plan B to Find the Career and Life You Really Want. "Al principio se sienten aliviados por no tener que volver al trabajo, como si les hubieran quitado una enorme losa de encima", dijo en una entrevista al Huffington Post. "Ese estado de euforia dura hasta que les da por mirar la cuenta del banco y dicen 'No sé cuándo voy a volver a cobrar'".