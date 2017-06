Giselle y Taylor están muy felices con su decisión de reemplazar un bebé humano con uno que no les va a representar un gasto en educación. Sus amigas siguen tratando de convencer de las dichas de la maternidad a Giselle, pero ella sigue tranquila, consintiendo a su gato Scotch con juguetes (incluyendo un bowlde agua motorizado) y amor, sin preocuparse porque sea grosero o que crezca y termine drogado en la calle. "Sigo considerando adoptar en algún momento, pero definitivamente no quiero tener hijos biológicos en ningún caso", dice Giselle. "Son un montón de cosas médicas para las que no estoy preparada". Las mujeres en su familia han sufrido complicaciones durante el embarazo, dice, y no se siente capaz de sobrellevar esa desgastante experiencia física.