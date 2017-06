Tengo una necesidad constante por la validación de extraños en internet. Algunos lo llaman sed de atención. No creo que sea malo aceptarlo. Por eso amo el término thirst trap y amo publicar las fotos que subo. Las redes sociales enriquecen de forma activa mi enfermedad mental. Subo este tipo de fotos para reprimir mi neurosis. La atención me distrae del vacío y me hace sentir como que vale la pena vivir. Suena como si fuera autoayuda pero sé que no es así. Lo sigo haciendo y sigo llamando más la atención. A mi terapeuta le encanta. La atención que tengo tiene sus pros y sus contras. Hace poco una artista a la que admiro Chelsea Donovan, dibujó una de mis fotos de Instagram y me gustó tanto que me lo voy a tatuar. Hay muchas mujeres que me siguen que me etiquetan en sus fotos sexys y siempre me hacen sentir bien. Al mismo tiempo quiero publicar todos los mensajes directos que recibo en Instagram en un libro que se va a llamar Yes All Men. Todos esos mensajes son lo peor que me ha pasado. No entiendo como alguien se puede enojar porque una mujer se tome fotos en ropa interior cuando el mundo se está muriendo literalmente.