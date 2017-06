Alexander no está obligado a atender las llamadas, aunque pueda parecerlo al oírle hablar. "Es todo lo que puedo hacer por los difuntos y sus familias. ¿Te imaginas que tuvieras que esperar dos días para ver a tu padre porque el tanatopráctico está de vacaciones?". Un argumento muy convincente, la verdad. "Muchas veces me dicen que mis 'pacientes' pueden esperar, pero generalmente las familias no pueden ver a sus seres queridos hasta que haya hecho mi trabajo".