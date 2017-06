Estás en una alberca tomándote una margarita y rodeada de olores deliciosos: el olor a carne asada, a bronceador y coco, a pasto fresco y por supuesto no podían faltar tus juguetes para la alberca. ¿Cómo no amar los flotadores en forma de animales o de comida, o las mesas de beer pong flotantes? Incluso en el programa My Strange Addiction (Mi rara adicción) había alguien que tenía una relación con 15 flotadores a la vez. Sin embargo, deberías tener cuidado: el olor a plástico que asocias con el verano puede provenir de sustancias peligrosas.